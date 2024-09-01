Хэмилтон проехал в гонках Ф-1 более 100 000 км, больше только у одного пилота

39-летний британский гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон проехал в гонках Формулы-1 более 100 000 км. Эту отметку он преодолел сегодня на Гран-при Италии на Национальном автодроме Монцы.

На данный момент у семикратного чемпиона Формулы-1 за плечами 100 018 км в гонках «королевы автоспорта». Больше только у одного гонщика — бывшего напарника Хэмилтона по «Макларену» двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо. 43-летний испанец проехал 107 086 км.

Выступающий за «Мерседес» Льюис Хэмилтон принял участие в 347 Гран-при Формулы-1, в 105 из которых одержал победу.

В следующем сезоне Льюис Хэмилтон будет выступать за итальянскую команду «Феррари».

В сегодняшней гонке в Монце Хэмилтон занял пятое место.