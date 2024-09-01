«Думал, что взлечу в воздух». Расселл высказался о жесткой борьбе с Пересом

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал свою борьбу с гонщиком «Ред Булл» Серхио Пересом на Гран-при Италии.

«Весёлая борьба? Не уверен, что можно назвать её веселой, потому что когда он прижимал меня на скорости 340 км/ч, я думал, что сейчас взлечу в воздух. Но да, жесткая была борьба, на самом-самом пределе. Мы не столкнулись, и я в конце концов обогнал его, но если бы это было на полсантиметра ближе, всё могло кончиться иначе», — приводит слова Расселла PlanetF1.

Формула-1. Гран-при Италии (топ-10):

1. Шарль Леклер («Феррари») – 53 круга

2. Оскар Пиастри («Макларен») +2.664

3. Ландо Норрис («Макларен») +6.153

4. Карлос Сайнс («Феррари») +15.621

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +22.820

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +37.932

7. Джордж Расселл («Мерседес») +39.715

8. Серхио Перес («Ред Булл») +54.148

9. Александер Албон («Уильямс») +1:07.456

10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:08.302