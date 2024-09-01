«Думал, что взлечу в воздух». Расселл высказался о жесткой борьбе с Пересом

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал свою борьбу с гонщиком «Ред Булл» Серхио Пересом на Гран-при Италии.
«Весёлая борьба? Не уверен, что можно назвать её веселой, потому что когда он прижимал меня на скорости 340 км/ч, я думал, что сейчас взлечу в воздух. Но да, жесткая была борьба, на самом-самом пределе. Мы не столкнулись, и я в конце концов обогнал его, но если бы это было на полсантиметра ближе, всё могло кончиться иначе», — приводит слова Расселла PlanetF1.
Формула-1. Гран-при Италии (топ-10):
1. Шарль Леклер («Феррари») – 53 круга
2. Оскар Пиастри («Макларен») +2.664
3. Ландо Норрис («Макларен») +6.153
4. Карлос Сайнс («Феррари») +15.621
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +22.820
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +37.932
7. Джордж Расселл («Мерседес») +39.715
8. Серхио Перес («Ред Булл») +54.148
9. Александер Албон («Уильямс») +1:07.456
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:08.302