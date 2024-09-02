Цунода рассказал о повреждениях машины после аварии с Хюлькенбергом на Гран-при Италии

Пилот «РБ» Юки Цунода прокомментировал столкновение с гонщиком «Хааса» Нико Хюлькенбергом на Гран-при Италии, из-за чего он был вынужден сойти с дистанции.

«Сегодня я очень расстроен. Обидно, что моя гонка закончилась через несколько кругов после старта из-за столкновения с Нико [Хюлькенбергом]. Я старался оставить ему как можно больше места, но, похоже, он заблокировал колёса, из-за чего потерял машину и врезался в меня.

К сожалению, мы повредили днище, и нам пришлось зазвать машину в боксы. Я сразу почувствовал повреждение и попытался продолжить гонку, но машину начало заносить, она стала неуправляемой.

Дальше нас ждут Баку и Сингапур, там наша машина должна проявить себя хорошо, так что, надеюсь, впереди у нас хорошие уикенды», — приводит слова Цуноды пресс-служба «РБ».