Макглоклин выиграл гонку IndyCar в Милуоки, лидеры чемпионата потеряли очки перед финалом

Пилот команды Team Penske Скотт Макглоклин выиграл вторую гонку двойного этапа серии IndyCar Hy-Vee Milwaukee Mile 250s. Для Макглоклина это седьмая победа в карьере и второй успех на овале — ранее в этом сезоне экс-чемпион Supercars одержал победу в Айове.

Решающим моментом гонки стал рестарт за 11 кругов до финиша, на котором Макглоклин уверенно уехал от пелотона. На второе место в концовке прорвался Скотт Диксон, третьим финишировал Колтон Херта, опередивший Сантино Ферруччи и экс-пилота Формулы-1 Маркуса Эрикссона. На шестой строчке расположился ещё один гонщик с опытом в «Больших призах» — Александер Росси, в то время как Ромен Грожан занял девятую позицию, уступив Ринусу Викею и Кайлу Кирквуду.

Испанец Алекс Палоу, который в Милуоки приехал главным фаворитом сезона, в самом начале гонки столкнулся с техническими проблемами. Машину удалось вернуть в гонку, но с отставанием в десятки кругов. Палоу в итоге классифицирован 19-м.

У главного преследователя действующего чемпиона Уилла Пауэра был шанс ликвидировать отставание в общем зачёте, но в полной мере воспользоваться им он не смог. Опытного австралийца, который в начале гонки сражался с Макглоклином за победу, развернуло на одном из рестартов. Пауэру пришлось пробиваться сквозь круговых, и к финишу подняться выше 10-й позиции он не смог.

Отметим также, что с техническими проблемами по ходу гонки столкнулись сражавшиеся в топ-5 Дэвид Малукас и Пато О’Уорд — мексиканца, который сохранял теоретические шансы на чемпионство, подвела трансмиссия.

IndyCar. Вторая гонка Hy-Vee Milwaukee Mile 250s (топ-10):

1. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 250 кругов.

2. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) +0,4 сек.

3. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) +5.1.

4. Сантино Ферруччи (AJ Foyt Enterprises) +10.9.

5. Маркус Эрикссон (Andretti Global) +13.7.

6. Александер Росси (Arrow McLaren) +14.3.

7. Ринус Викей (Ed Carpenter Racing) +15.2.

8. Кайл Кирквуд (Andretti Global) +15.3.

9. Ромен Грожан (Juncos Hollinger Racing) +16.2.

10. Уилл Пауэр (Team Penske) +19.8.

Алекс Палоу, несмотря на технические проблемы, сохраняет лидерство в общем зачёте — перед заключительной гонкой чемпионата испанец опережает Уилла Пауэра на 33 очка. Остальные пилоты потеряли шансы на чемпионство.

Финал сезона IndyCar — гонка Big Machine Music City Grand Prix — пройдёт на овале «Нэшвилл Суперспидвей» 15 сентября.