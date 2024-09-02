«Пилотировал, словно это была его первая гонка в картинге». Пиастри — о Стролле

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри раскритиковал гонщика «Астон Мартин» Лэнса Стролла за то, что тот неохотно пропускал его на круг во время погони за лидером гонки Шарлем Леклером.

«Я сразу спросил команду, в каком темпе мне нужно ехать, чтобы догнать Шарля. Первые несколько кругов я шёл с необходимой скоростью. В тот момент я был настроен довольно оптимистично. Затем я стал терять время позади Карлоса Сайнса.

Но Стролл пилотировал, словно это была его первая гонка в картинге. Не знаю, что промелькнуло у него в голове, когда он увидел синий флаг, но я потерял из-за него минимум секунду.

Мне нужно было провести этот отрезок идеально, чтобы выиграть гонку, и такие мелочи уменьшили наши шансы. В любом случае, я был близок к тому, чтобы добиться этого. Я старался изо всех сил и не смог бы проехать ещё быстрее. Да, просто немного не дотянули», — приводит слова Пиастри Crash.net.