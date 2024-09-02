Франческо Баньяя обвинил Алекса Маркеса в преднамеренной аварии

Действующий чемпион MotoGP Франческо Баньяйя раскритиковал испанца Алекса Маркеса после аварии, которая случилась во время гонки Гран-При Арагона. Спортсмены боролись за третье место. В какой-то момент Маркес вышел за пределы траектории в 12-м повороте. Баньяя начал обгонять соперника на выходе из поворота, после чего их траектории пересеклись. В результате оба упали и сошли с гонки.

«Что меня больше всего злит, так это данные. Потому что, как только я вошёл в поворот, я оказался впереди, оставив пространство, ведь я знал, что он там. Но я ехал с гораздо большей скоростью, поэтому мне не нужно было закрывать траекторию, чтобы быть впереди.

И как только я вошёл в поворот, то услышал, как его двигатель начал набирать обороты. А ещё хуже то, что он оставил дроссель открытым на 40-60%, пока не упал. Очень опасно, когда кто-то делает что-то подобное. Всегда стараешься избегать контактов. Но, судя по данным, судя по тому, что произошло, похоже, кто-то думает иначе», — приводит слова Баньяи The Race.

Фото: https://x.com/MotoGP

Позже Маркес сообщил, что не видел Баньяю. Стюарды, расследовавшие эпизод, постановили, что ни одна из сторон не виновата в инциденте.

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