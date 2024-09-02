Брандл: Пиастри не проявляет никакого интереса к чемпионству Норриса

Известный британский обозреватель Мартин Брандл поделился мнением об обгоне пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри своего напарника Ландо Норриса на старте гонки Гран-при Италии. Ранее Норрис заявлял, что обгон застал его врасплох и мог привести к столкновению. Пиастри же говорил, что не считает свои действия опасными.

«Думаю, мы получили подтверждение того, что Пиастри не проявляет никакого интереса к чемпионству Ландо Норриса», — приводит слова Брандла The Sports Rush.

Напомним, победителем Гран-при Италии стал Шарль Леклер, представляющий «Феррари». Пиастри был вторым, а Норрис – третьим. Лидер чемпионата мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал шестой результат.

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