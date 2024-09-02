Экипаж Шварцмана и Кубицы победил на этапе WEC в Остине

Экипаж Роберта Шварцмана, Роберта Кубицы и Йе Йефейя победил на этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC), прошедшем на «Трассе Америк» в Остине (США).

Гиперкар «Феррари» 499P возглавил заезд за 40 минут до финиша и опередил экипаж №7 из «Тойоты» (Камуи Кобаяси, Майк Конвей, Ник де Врис) всего на 1,8 секунды.

«У «Тойоты» был сильный темп, поэтому когда я был позади, то просто пытался оставаться поблизости. У них был очень высокий темп.

В середине первого отрезка я узнал, что «Тойота», вероятно, нарушила правила и мне нужно держаться поближе, поскольку мы не знали, каким будет штраф. Они были очень быстры, но я сделал всё возможное, чтобы не отстать, каждый круг имел значение. Они получили штраф, и на втором отрезке моей целью было просто удержать машину на трассе», — приводит слова Шварцмана издание Sportscar365.