Этап на «Красном Кольце» может определить нового чемпиона Гран-при Российской Дрифт Серии

Юбилейный 15-й сезон Российской Дрифт Серии вступает в самую интригующую фазу — 7 и 8 сентября Красноярск примет шестой, предфинальный этап главного чемпионата страны по дрифту. Впервые за несколько лет судьба титула в RDS GP может решиться досрочно.

Главным героем предстоящего уикенда станет дебютант сезона-2024 Артём Шабанов. Московский пилот все пять прошедших этапов закончил на подиуме, а два последних — на высшей ступени пьедестала. Представитель красноярского коллектива TimeUp уверенно лидирует в личном зачёте и уже на «Красном Кольце» может досрочно стать чемпионом Гран-при Российской Дрифт Серии. Для этого ему достаточно сохранить отрыв от преследующего его красноярца Дамира Идиятулина более 270 очков — сейчас пилот Fresh Racing уступает Шабанову 398 баллов. Москвич в любом случае останется во главе турнирной таблицы, даже проиграв своему сопернику, но для победы в титульной гонке Артёму Шабанову нужно не дать оппоненту отыграть слишком много.

Фото: Russian Drift Series GP

Что касается команды TimeUp, то она также лидирует, но о досрочном чемпионстве речи пока не идёт — шансы на победу по итогам сезона будут зависеть от того, насколько хорошо в Красноярске выступят Леонид Шнайдер и Максим Гроссман. В любом случае, если трио проявит себя с лучшей стороны, это укрепит шансы коллектива на его первый титул в Гран-при Российской Дрифт Серии.

Дамир Идиятулин в этом году уже одержал две подряд победы на этапах RDS GP (в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге), но пока в титульной гонке выступает в роли догоняющего. Так что для него домашний этап будет критически важным в битве за первое в карьере чемпионство. Из преимуществ — отличное знание трассы в Красноярске, однако отставание от Шабанова слишком велико, чтобы Дамир мог рассчитывать только на это.

Более того, Идиятулину необходимо думать и о защите своего вице-чемпионства, поскольку на дистанции атаки от него находится напарник по Fresh Racing Евгений Лосев. Представитель Иркутска ещё ни разу не выигрывал в сезоне-2024, так что он предельно мотивирован на успех. Памятуя о зрелищной победе на «Красном Кольце» год назад, спортсмен является одним из фаворитов предстоящего этапа в Сибири. В Красноярске команде Fresh Racing как никогда нужны успехи, чтобы сохранить свои шансы на высокий результат по итогам сезона.

Фото: Russian Drift Series GP

А что на своей домашней трассе покажут звёзды российского дрифта, уроженцы Красноярска — Георгий Чивчян и Аркадий Цареградцев? Ни один из пилотов чемпионского коллектива Гочи Takayama Forward Auto ещё ни разу не побеждал на этапах RDS GP 2024, и «Красное кольцо» — лучший автодром для того, чтобы наконец-то нарушить эту тенденцию.

Полным составом в Красноярске выступит «Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт». Лидер команды — чемпион RDS GP 2022 Аркадий Цареградцев — начал сезон с победы, но дальше ни разу не смог оказаться в топ-3, тогда как братья Владислав и Илья Поповы уикенды проводили более выразительно. Потенциально каждый из спортсменов коллектива способен ворваться на подиум и создать сложности для лидеров чемпионата. Особенно большие надежды болельщиков связаны с Царём, который должен блеснуть на знаковом для себя автодроме.

После серебра Андрея Астапова на Moscow Raceway и успехов Григория Гусева в «младшей» серии RDS Europe от команды LUKOIL Racing Drift Team можно ждать продолжения ярких выступлений. С учётом того, что и Денис Сорокопуд заметно прогрессирует от этапа к этапу, коллектив способен завоевать очередной подиум.

Ждать зрелищных выступлений можно и от АВТОБАН AIMOL, где выступают опытнейшие Дмитрий Ермохин и Сергей Сак, а также яркий дебютант RDS GP 2024 Сергей Кузнецов. Спортсмены пока ни разу не оказывались в первой тройке по ходу сезона, но не исключено, что именно в Красноярске они смогут переломить ситуацию.

Важным этап будет и для Carville Racing, поскольку блиставшая в 2023 году команда в этом сезоне пока выглядит невыразительно. Если преследующие Никиту Шикова и Антона Козлова технические проблемы отступят, пилоты смогут вновь заявить о себе. Равно как и Григорий Бурлуцкий, который осваивается в серии и уже выдаёт хорошие результаты.

В 2024 году регламент соревнования позволяет пилотам «младшего» дивизиона RDS Europe получить уайлд-кард и выйти на старт на одном из этапов главного чемпионата страны по дрифту. Впервые этой возможностью участники воспользовались в июне на «Игора Драйв»: Артём Лейтис из Lemarc Yakhnich Motorsport Winline Team, а также три пилота, объединившиеся в команду Predator Drift Team, — Алексей Козлов, Илья Полищук и Александр Абрамов, — своим успешным примером проложили путь коллегам по турниру. Следом за ними на ADM Raceway выступили Илья Фёдоров и Александр Цапелик. На Moscow Raceway в цветах STAR PЁR STARS AIMOL за рулём Flanker F дебютировал Артур Зелёный, а также трое «шабанят» — Георгий Бибаев, Кирилл Мацкевич и Егор Губин.

На «Красном Кольце» по уайлд-кард выступят ещё три пилота. Представитель Новосибирска Сергей Алачев — на Nissan Fairlady Z, спортсмен из Петропавловска-Камчатского Евгений Иванчей — на Nissan Silvia S13, и уроженец Владивостока Александр Дышливенко — за рулём Toyota Chaser X90.

Фото: Russian Drift Series GP

На протяжении семи этапов сезона-2024 выступления спортсменов Гран-при Российской Дрифт Серии в квалификациях и парных заездах оценивают профессиональные судьи Антон Новиков, Владимир Сафонов и Станислав Долгих. Все трое имеют огромный опыт как судейства, так и выступлений в дрифте.

Расписание 6-го этапа RDS GP 2024 на трассе «Красное Кольцо» (время местное*):

7 сентября, суббота:

8:30–9:40 — тренировки;

9:40–14:10 — квалификационные заезды;

14:45–15:45 — торжественное открытие соревнований и автограф-сессия;

16:00–19:00 — парные заезды ТОП-32.

8 сентября, воскресенье:

9:00–10:30 — тренировки;

11:30–12:30 — парад пилотов и автограф-сессия;

13:00–15:30 — парные заезды ТОП-16;

16:30–18:00 — парные заезды ТОП-8 / ТОП-4;

18:20–18:50 — финал;

19:00 — церемония награждения.

* Разница во времени между Красноярском и Москвой составляет +4 часа.

Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун «Красного Кольца», так и в прямом эфире на платформе RDS TV — квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно после регистрации, а парные заезды будут доступны по подписке.

Статистика RDS GP на трассе «Красное кольцо»:

2021 год:

квалификация: Джеймс Дин (97 баллов);

Топ-3 парных заездов: Джеймс Дин (победитель), Аркадий Цареградцев, Данила Скоробогатов.

2022 год:

квалификация: Дамир Идиятулин (97 баллов);

Топ-3 парных заездов: Аркадий Цареградцев (победитель), Дамир Идиятулин, Роман Тиводар.

2023 год:

квалификация: Чарльз НГ (95 баллов);

Топ-3 парных заездов: Евгений Лосев (победитель), Дамир Идиятулин, Чарльз НГ.