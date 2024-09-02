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«Феррари» объявила о подписании спонсорского контракта с UniCredit

Команда Формулы-1 «Феррари» объявила о подписании спонсорского контракта с итальянской банковской группой UniCredit, который вступит в силу с 1 января 2025 года.

Ранее стало известно, что по окончании сезона «Скудерия» завершит сотрудничество с испанской финансово-кредитной группой Santander, которая может остаться в Ф-1, начав работу с другими командами.

Напомним, после 16 этапов «Феррари» занимает третье место в Кубке конструкторов.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 446 очков

2. «Макларен» — 438

3. «Феррари» — 407

4. «Мерседес» — 292

5. «Астон Мартин» — 74

6. «РБ» — 34

7. «Хаас» — 28

8. «Альпин» — 13

9. «Уильямс» — 6

10. «Кик-Заубер» — 0.

Ранее Шарль Леклер рассказал, стоит ли ждать от «Феррари» побед в оставшейся части сезона.