«Феррари» объявила о подписании спонсорского контракта с UniCredit

Команда Формулы-1 «Феррари» объявила о подписании спонсорского контракта с итальянской банковской группой UniCredit, который вступит в силу с 1 января 2025 года.
Ранее стало известно, что по окончании сезона «Скудерия» завершит сотрудничество с испанской финансово-кредитной группой Santander, которая может остаться в Ф-1, начав работу с другими командами.
Напомним, после 16 этапов «Феррари» занимает третье место в Кубке конструкторов.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 446 очков
2. «Макларен» — 438
3. «Феррари» — 407
4. «Мерседес» — 292
5. «Астон Мартин» — 74
6. «РБ» — 34
7. «Хаас» — 28
8. «Альпин» — 13
9. «Уильямс» — 6
10. «Кик-Заубер» — 0.
Ранее Шарль Леклер рассказал, стоит ли ждать от «Феррари» побед в оставшейся части сезона.