Алонсо объяснил, почему не согласен с дисквалификацией Магнуссена на ГП Азербайджана

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о предстоящей дисквалификации гонщика «Хааса» Кевина Магнуссена. Представитель американской команды был оштрафован на 10 секунд и получил два штрафных балла за контакт с болидом Пьера Гасли («Альпин») во время минувшего Гран-при Италии. В настоящий момент на счету Магнуссена 12 баллов – что по правилам означает дисквалификацию на одну гонку, – в связи с чем пилот «Хааса» пропустит ближайший этап Формулы-1, Гран-при Азербайджана.

«Сочувствую ли я Кевину? Сто процентов, ведь штрафные баллы, как мы много раз обсуждали, должны назначаться за опасное пилотирование. За то, что представляет опасность для спорта и для остальных. Не уверен, и у меня нет перед собой списка нарушений, но несколько штрафных баллов он получил не по делу. Иногда речь шла просто о пересечении белых линий, небезопасных выездах на трассу и всё такое. Я понимаю штрафы за гоночные нарушения, но штрафы, связанные с безопасностью, понять немного сложнее», — приводит слова Алонсо Motorsport.

Гран-при Азербайджана состоится с 13 по 15 сентября.

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