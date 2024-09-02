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Оруджев объяснил, как Норрис мог отбить атаку Пиастри на старте гонки

Оруджев объяснил, как Норрис мог отбить атаку Пиастри на старте гонки
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев поделился мнением относительно обгона пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри своего напарника Ландо Норриса на старте гонки Гран-при Италии. Впоследствии Норрис заявлял, что обгон застал его врасплох и мог привести к столкновению. Пиастри же говорил, что не считает свои действия опасными.

«Мог ли сам Норрис сделать на первом круге что-то по-другому? Норрис делал всё слишком консервативно. Оскар его перетормозил метров на десять. Так что просто затормози попозже, и уже у Оскара бы не было шансов, он бы поехал на срезку. Не думаю, что Ландо бы наказали», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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