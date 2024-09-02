Оруджев объяснил, как Норрис мог отбить атаку Пиастри на старте гонки

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев поделился мнением относительно обгона пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри своего напарника Ландо Норриса на старте гонки Гран-при Италии. Впоследствии Норрис заявлял, что обгон застал его врасплох и мог привести к столкновению. Пиастри же говорил, что не считает свои действия опасными.

«Мог ли сам Норрис сделать на первом круге что-то по-другому? Норрис делал всё слишком консервативно. Оскар его перетормозил метров на десять. Так что просто затормози попозже, и уже у Оскара бы не было шансов, он бы поехал на срезку. Не думаю, что Ландо бы наказали», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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