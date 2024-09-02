«Что это было?» Уиндзор резко высказался о борьбе Пиастри и Норриса в Монце

Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор раскритиковал борьбу пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри на старте гонки Гран-при Италии.

«Ландо уже во второй раз пришлось избегать Оскара. Оскар оказался снаружи, и Ландо был шокирован, застигнут врасплох. Оскар захватил лидерство. Что это вообще было? Какой риск стоит этого на данном этапе гонки, учитывая, что Ландо Норрис завоевал поул и лидировал в первом повороте?

Очевидно, в «Макларене» никто не сказал: «Не борись с Ландо на первом круге по внешней траектории, не рискуй». Никто не сказал этого. И Пиастри сделал то, что и должен был сделать гонщик. Для него это был хороший ход. Для Ландо же это было шокирующе», — сказал Уиндзор на своём YouTube-канале.