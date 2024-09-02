Оруджев ответил, должен ли Норрис стать первым номером «Макларена»

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил, станет ли британец Ландо Норрис первым номером «Макларена» после Гран-при Италии, состоявшегося на минувших выходных в Монце.
«У меня на этот счёт мыслей нет. Норрис и сам мог бы выиграть — всё было в его руках. Так что смысла делать его категоричным первым номером, может, и нет. Пока до контакта не дойдут, я бы гонщиков «Макларена» не трогал», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
Формула-1. Гран-при Италии. Гонка:
1. Шарль Леклер («Феррари») – 53 круга.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +2,664.
3. Ландо Норрис («Макларен») +6,153.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +15,621.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +22,820.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +37,932.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +39,715.
8. Серхио Перес («Ред Булл») +54,148.
9. Александер Албон («Уильямс») +1.07,456.
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.08,302.