Егор Оруджев ответил, связан ли спад «Ред Булл» с предстоящим уходом Эдриана Ньюи

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев поделился мнением о спаде австрийской команды, который она переживает в последнее время.

«Правильно ли считать, что «Ред Булл» так провалился из-за постепенного ухода из команды Ньюи? Я поддерживаю такую точку зрения. Такое ощущение — с момента их конфликта прогресса у команды нет. А остальные не только догнали, но и обогнали. Плюс думаю, что там система с тормозами явно играла роль. У Макса всегда была избыточная поворачиваемость (острая и отзывчивая передняя ось), сейчас он все повороты едет с недостаточной (морда едет мимо). Получается, они не могут решить эту проблему», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

В настоящий момент «Ред Булл» продолжает лидировать в Кубке конструкторов, но существенно растерял своё преимущество. Сейчас у «Ред Булл» 446 очков, а у идущего вторым «Макларена» 438 баллов.

Эдриан Ньюи покинет «Ред Булл» в следующем сезоне.

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