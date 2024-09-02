Льюис Хэмилтон: фанаты «Феррари» смотрели на меня другими глазами

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от выступления на Гран-при Италии, где он показал пятый результат. Победителем этапа в Монце стал Шарль Леклер, представляющий «Феррари».

«На параде пилотов я увидел фанатов «Феррари», которые впервые смотрели на меня другими глазами и создавали со мной связь. Думаю, в следующем году случится что-то действительно невероятное», — приводит слова Хэмилтона FormulaPassion со ссылкой на Sky Sport.

Напомним, Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании нынешнего сезона, а в следующем присоединится к «Феррари».

Ранее Хэмилтон поделился мнением о выступлении «Феррари» на Гран-при Италии.

Хэмилтон на итальянском языке обратился к болельщикам в Монце: