Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф — о «Ред Булл» в Монце: одна из худших гонок за годы

Вольф — о «Ред Булл» в Монце: одна из худших гонок за годы
Комментарии

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о выступлении фаворита сезона, австрийской команды «Ред Булл», на минувшем Гран-при Италии.

«Это действительно странно. Очевидно, у меня нет понимания, но это совершенно не тот «Ред Булл», каким он был в начале годе, когда доминировал. Максу удавалось какое-то время удерживать ситуацию благодаря своим навыкам, но теперь проблемы стали явны.

Вероятно, это была одна из худших гонок, которую мы видели, за многие годы. Хотя кто я такой, чтобы так говорить? У нас ничего не получалось два года, то же самое происходило с «Феррари» несколько гонок назад», — приводит слова Вольфа PlanetF1.

Ранее Макс Ферстаппен заявил, что «Ред Булл» не претендует на чемпионство и Кубок конструкторов.

Материалы по теме
Макс Ферстаппен: на данный момент оба титула нереальны
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android