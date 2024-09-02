Вольф — о «Ред Булл» в Монце: одна из худших гонок за годы

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о выступлении фаворита сезона, австрийской команды «Ред Булл», на минувшем Гран-при Италии.

«Это действительно странно. Очевидно, у меня нет понимания, но это совершенно не тот «Ред Булл», каким он был в начале годе, когда доминировал. Максу удавалось какое-то время удерживать ситуацию благодаря своим навыкам, но теперь проблемы стали явны.

Вероятно, это была одна из худших гонок, которую мы видели, за многие годы. Хотя кто я такой, чтобы так говорить? У нас ничего не получалось два года, то же самое происходило с «Феррари» несколько гонок назад», — приводит слова Вольфа PlanetF1.

Ранее Макс Ферстаппен заявил, что «Ред Булл» не претендует на чемпионство и Кубок конструкторов.