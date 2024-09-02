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Хорнер и Вассёр высказались о возможном использовании командами чрезмерно гибких крыльев

Хорнер и Вассёр высказались о возможном использовании командами чрезмерно гибких крыльев
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер и его коллега из «Феррари» Фредерик Вассёр ответили на вопросы относительно использования гибких крыльев в Формуле-1. Ранее некоторые эксперты высказывали предположения, что крылья на болидах «Макларена» и «Мерседеса» могут не соответствовать нормам технического регламента.

«Полагаю, правила предельно ясны, и как мне кажется, это проблема ФИА. Очевидно, надо смотреть на формулировки регламента. Если вспомнить 2021 год, то тогда произошли изменения в правилах относительно использования переднего крыла. Думаю, это было во время гонки в Баку. И хотя крылья на наших автомобилях прошли испытания, речь шла об их эластичности под воздействием аэродинамических нагрузок. Это проблема ФИА, и мы оставляем её ей. При этом мы доверимся организации», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

«Это дискуссия, которую я не хочу вести с журналистами. У меня будет разговор с Николасом Томбасисом (директор ФИА по гонкам на одноместных машинах. – Прим. «Чемпионата»). Мы должны уважать решение ФИА, но мы будем разбираться с этим вопросом внутри», — добавил Вассёр.

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