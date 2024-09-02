Тюнинг-ателье представило Ferrari 296 GTB в широком обвесе

Компания Novitec представила свой новый проект — Ferrari 296 GTB в уникальном широком обвесе. Автомобиль получил название Novitec Ferrari 286 N-Largo и будет выпущен тиражом в 15 экземпляров.

Novitec Ferrari 286 N-Largo Фото: Novitec

Облик автомобиля создал дизайнер Novitec Витторио Штрозек. Кузов машины выполнен из высокопрочного карбона. За счёт массивных крыльев ширина передней части спорткара увеличилась на шесть сантиметров, задней — на 12. Колёса для автомобиля созданы на заказ компанией Vossen.

Novitec Ferrari 286 N-Largo Фото: Novitec

Также у автомобиля заниженная подвеска и форсированный до 638 кВт (867 л. с.) двигатель. Для сравнения, у стандартной Ferrari 296 GTB гибридный двигатель выдаёт 610 лВт (830 л. с.). Увеличения мощности удалось добиться в том числе благодаря специально разработанной Novitec выхлопной системе.

Novitec Ferrari 286 N-Largo Фото: Novitec

Отметим, что в июне в Novitec представили собственный вариант Ferrari 296 GTS с модифицированным кузовом и такой же мощностью — 867 л. с.