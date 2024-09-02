Хорнер предположил, есть ли связь между спадом «Ред Булл» и предстоящим уходом Ньюи

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос по поводу предстоящего ухода из команды конструктора Эдриана Ньюи. Прославленный специалист покинет «Ред Булл» в следующем сезоне Формулы-1.

«Является ли уход Ньюи главным фактором спада «Ред Булл»? Думаю, все эти проблемы были бы неизбежны, потому что они существовали и ранее. И влияние от ухода одного человека не могло бы быть таким значительным. Наиболее выраженно проблемы стали проявляться в Майами, а Эдриан был включён в нашу систему до пятницы того этапа, так что это не могло сказаться так быстро», — приводит слова Хорнера издание GPblog.

Ранее на тему возможной связи спада «Ред Булл» с предстоящим уходом Ньюи высказался известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев.

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