Уилл Бакстон предположил, почему «Макларен» дал Пиастри и Норрису бороться в Италии

Известный журналист Формулы-1 Уилл Бакстон высказался о выступлении «Макларена» на Гран-при Италии.

«Я не понимаю действий «Макларена». Правда не понимаю, и это продолжается месяцами. Возможно, контракт Оскара подталкивает его к тому, чтобы быть первым номером. И это причина, почему Зак [Браун] продолжает говорить, что у них два первых номера.

Марк Уэббер – менеджер Пиастри, а Марку, как известно, не нравилось быть вторым номером в «Ред Булл». Возможно, в контракте прописано, что пилоты всё время должны быть на равных, только если не подступают к чемпионству. Но нельзя доводить это до того момента, когда Оскар потеряет шансы на титул! Нужно быть умнее.

Я этого не принимаю! Потому что они разбрасываются шансами, которые появляются далеко не каждый год», — сказал Бакстон в эфире F1 TV.