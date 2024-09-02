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Руководитель «Хааса» Комацу прокомментировал дисквалификацию Магнуссена на ГП Азербайджана

Руководитель «Хааса» Комацу прокомментировал дисквалификацию Магнуссена на ГП Азербайджана
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Руководитель «Хааса» Аяо Комацу высказался о предстоящей дисквалификации датского гонщика Кевина Магнуссена.

«Кевин действует жёстко и агрессивно. В некоторых случаях, когда он получал штраф, то, возможно, был слишком агрессивным. На этот раз Кевин делал всё, что в его силах, но затем заблокировал колёса и вытеснил Гасли за пределы трассы. Так что он получил штраф. Я это принимаю», — приводит слова Комацу RaceFans.

Напомним, Кевин Магнуссен был оштрафован на 10 секунд и получил два штрафных балла за контакт с болидом гонщика «Альпин» Пьера Гасли во время минувшего Гран-при Италии. В настоящий момент на счету Магнуссена 12 баллов – что по правилам означает дисквалификацию на одну гонку, – в связи с чем пилот «Хааса» пропустит ближайший этап Формулы-1, Гран-при Азербайджана.

Кевин Магнуссен стал первым гонщиком, набравшим за год 12 штрафных баллов с момента введения этой системы штрафов в 2014 году.

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