Тото Вольф считает, что «Макларену» пора начать применять командную тактику

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о том, что «Макларену» стоит начать применять командную тактику, которая могла бы помочь Ландо Норрису в борьбе за чемпионский титул.

«Я думаю, что гоночная команда, которая внезапно начинает бороться за лидирующие позиции, оказываетесь между молотом и наковальней. С одной стороны, они гонщики, как и мы, которые хотят быть уверены, что победит лучший. Но, с другой стороны, как вы реагируете на то, когда это начинает становиться дисфункциональным и влиять на результаты вашей команды.

Команда всегда будет в проигрыше. Если вы сохраняете позиции и выполняете командные приказы, то, возможно, у вас получается не то, чего требует гоночная душа. Рациональный подход должен возобладать. В конце концов, вы же не хотите проиграть в чемпионате с отрывом в три-пять очков, который могли бы легко завоевать. Так что балансировать очень сложно. Нет универсальной истины, как с этим справиться.

Никто не разбирается в этом спорте так, как Андреа [Стелла]. Он много раз видел, как подобное происходило в «Феррари». У него душа гонщика, который хочет позволить своим пилотам бороться в гонке. Я думаю, что они придут к какому-то решению после гонки Гран-при Италии», — приводит слова Вольфа Autosport.