Росберг — об отсутствии командой тактики у «Макларена»: это определённо вредит Ландо

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 2016 года Нико Росберг высказался об отсутствии командой тактики у «Макларена» на Гран-при Италии в Монце.

«Основная философия продиктована высшим руководством. Она исходит от Зака Брауна: «У нас есть два пилота номер один, и мы хотим, чтобы они участвовали в гонках, потому что в этом суть «Макларена». И она на самом деле существует уже давно. Андреа претворяет это в жизнь. Но, честно говоря, они не думали, что на самом деле ставят под угрозу победу.

Они позволили своим пилотам гоняться. Это было здорово, захватывающе. Они не ставили под угрозу победу до самого конца, но «Феррари» застала их врасплох своей стратегией. Конечно, это вопрос к Ландо, к чемпионству среди гонщиков. Но они, похоже, решили, что действительно хотят продолжать работать с обоими пилотами под номером один и не отдавать предпочтение Ландо. Ладно, это их решение, но это определённо вредит Ландо», — приводит слова Росберга PlanetF1.