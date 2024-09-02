Вольф — о самокритичных высказываниях Хэмилтона в Монце: это главная черта чемпиона

Глава «Мерседеса» Тото Вольф отреагировал на самокритичные высказывания семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона во время Гран-при Италии в Монце.

«Я думаю, что это главная черта чемпиона. Посмотреть на себя и спросить: «Что я сделал не так?» И я думаю, что именно этим он и занимается. Льюис пытается понять, где он может улучшиться, что мог бы сделать лучше, а где потерял свою результативность. Он был очень силён и стал образцом для подражания для Джорджа и даже для Кими. Это важно для команды. Но величайшие всех времён очень самокритичны», — приводит слова Вольфа GPblog.

Напомним, Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании нынешнего сезона, а в следующем присоединится к «Феррари».

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Азербайджана, состоится с 13 по 15 сентября.