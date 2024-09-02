Роберт Шварцман прокомментировал победу на этапе WEC в Остине

Известный российский гонщик и чемпион Формулы-3 Роберт Шварцман поделился эмоциями от победы на этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC), прошедшем на «Трассе Америк» в Остине (США).

Экипаж Шварцмана, Роберта Кубицы и Йе Йефейя возглавил заезд за 40 минут до финиша и опередил экипаж №7 из «Тойоты» (Камуи Кобаяси, Майк Конвей, Ник де Врис) всего на 1,8 секунды.

«Я рад, что сегодня мы написали новую страницу истории для «Феррари» и нашей команды. «Тойота» была серьёзным соперником и оказала на нас сильное давление. Однако в итоге мы сохранили лидерство и добились выдающегося результата. Я хочу поблагодарить всю команду за отличную работу и моих товарищей по команде, которые были действительно сильны. После нашего схода в Ле-Мане, где мы так долго были главными претендентами, я ждал подобного момента. Подъём на подиум наполнил меня неповторимыми эмоциями», — приводит слова Шварцмана официальный сайт «Феррари».