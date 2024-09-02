Bentley готовит премьеру самого мощного седана в своей истории

Компания Bentley представит новую версию седана Flying Spur 10 сентября, сообщает издание CarBuzz. Эта машина, как отмечают в Bentley, станет самым мощным, динамичным и эффективным 4-дверным автомобилем в 105-летней истории марки.

Обновлённый Flying Spur получит новый двигатель Ultra Performance Hybrid мощностью 575 кВт (782 л. с.). Силовая установка построена вокруг 4-литрового твин-турбо двигателя V8, а первой моделью, получившей её, стала Continental GT Speed четвёртого поколения, которая в данный момент считается самым мощным дорожным автомобилем Bentley. В случае нового Bentley Continental GT Speed двигатель позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,2 секунды и развивать 335 км/ч.

Bentley Flying Spur впервые был представлен в 2005 году в Женеве, а в 2019-м дебютировало уже третье поколение модели. Топовые версии Flying Spur оснащались 6-литровым твин-турбо двигателем W12, с которым Bentley попрощалась в июле.