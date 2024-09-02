«Ещё есть время». Фернандо Алонсо высказался о форме «Астон Мартин» в сезоне-2025

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо выразил надежду, что команда сможет улучшить результаты в следующем сезоне Формулы-1.

«Что ж, пока это [приход Ньюи в «Астон Мартин»] только слух. И я думаю, что исправлять текущие проблемы должен не только один человек. У нас ещё есть время отреагировать. За четыре месяца «Макларен» поднялся с последнего места на первое или с последнего на подиум. Итак, у нас есть наглядные примеры. Кроме того, «Мерседес» начинал так же, как и мы. Мы были на одном уровне с ними в первых четырёх гонках. А в этом году они выиграли уже три гонки. Так что я не люблю оправданий», — приводит слова Алонсо GPblog.

Напомним, глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

Ранее репортёр Sky Крофт намекнул, когда станет известно о новом контракте Ньюи.