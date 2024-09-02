Серхио Перес — о Гран-при Италии: не ожидали, что всё будет настолько плохо

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес высказался об итогах гонки Гран-при Италии в Монце, рассказав, с каким проблемами он столкнулся.

«Мы не ожидали, что всё будет настолько плохо. Но уже на круге перед стартовой решёткой я обнаружил, что просто не могу остановить машину так, как мне хотелось. Я не мог справиться с торможением. Я бы хотел, чтобы разрыв между мной и Максом был намного больше и он выигрывал. Потому что в конечном итоге только это поможет команде, особенно в Кубке конструкторов.

Я думаю, что в основном дело в балансе. Нам нужно, чтобы мы могли как следует тормозить и были способны сохранять скорость в поворотах. Проблема в том, что сейчас невозможно взять и бросить машину в поворот, потому что сцепления сзади просто нет. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы устранить эту проблему. Надеюсь, в следующих нескольких гонках у нас всё получится», — приводит слова Переса GPblog.

В гонке Гран-при Италии Серхио Перес финишировал восьмым, а его напарник Макс Ферстаппен — шестым.