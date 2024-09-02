Ферстаппен: перед Баку предстоит проделать работу, чтобы, по сути, изменить всю машину

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался, что команде нужно изменить всю машину перед Гран-при Азербайджана в Баку. Напомним, в гонке Гран-при Италии Ферстаппен финишировал шестым.

«Честно говоря, я не был сильно расстроен на протяжении всего заезда. Просто проводил свою собственную гонку. Да, темп был не тот, но у нас также был неудачный пит-стоп. Я думаю, что наша стратегия была неудачной, хотя, конечно, это не изменило бы нашу позицию.

Мне кажется, что в целом мы могли бы провести гонку лучше. Не помогло и то, большую её часть двигатель не работал на полной мощности, потому что у нас возникла проблема. Сейчас всё очень плохо. И перед Баку предстоит проделать работу, чтобы, по сути, изменить всю машину», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

Гран-при Азербайджана состоится с 13 по 15 сентября.