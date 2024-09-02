«Полетят головы». Ральф Шумахер — о проблемах «Ред Булл» с болидом

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт на немецком телевидении Ральф Шумахер высказал мнение, что на фоне упущенного преимущества и неопределённости дальнейших действий в «Ред Булл» могут начаться увольнения.

«Для меня этот вопрос пока закрыт. Неопределённость сохраняется, из-за неё полетят головы. Многие будут недовольны. Теперь им нужно наращивать новых людей. На них также оказывается давление со всех сторон», — приводит слова Шумахера PlanetF1.

После Гран-при Италии в Кубке конструкторов «Макларен» сократил отставание от «Ред Булл» до восьми очков. В личном зачёте по-прежнему лидирует Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 62 очка.

Напомним, глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года. Также в конце 2024 года гоночный коллектив покинет спортивный директор Джонатан Уитли.