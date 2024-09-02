Руководитель «Феррари» Вассёр прокомментировал победу Леклера на Гран-при Италии

Руководитель команды «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о победе гонщика Шарля Леклера на Гран-при Италии на Национальном автодроме Монцы.
«Я думаю, что победить в такой ситуации гораздо сложнее, чем, например, в Монако, когда ты завоёвываешь поул-позицию и лидируешь в гонке с первого круга. Ему пришлось бороться. Шарль должен был сохранить шины. Это было непросто. Ему пришлось приложить неимоверные усилия. Когда ты выигрываешь в таких условиях, то гораздо лучшая награда для гонщика. Нежели чем победа, когда ты занимаешь поул-позицию и демонстрируешь быстрейшие круги», — приводит слова Вассёра GPblog.
Формула-1. Гран-при Италии (топ-10):
1. Шарль Леклер («Феррари») – 53 круга.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +2.664.
3. Ландо Норрис («Макларен») +6.153.
4. Карлос Сайнс («Феррари») +15.621.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +22.820.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +37.932.
7. Джордж Расселл («Мерседес») +39.715.
8. Серхио Перес («Ред Булл») +54.148.
9. Александер Албон («Уильямс») +1:07.456.
10. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:08.302.