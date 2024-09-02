Сайнс — о борьбе Пиастри и Норриса в Монце: здесь нет друзей, никому нельзя доверять

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал эпизод между гонщиками «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри на старте гонки Гран-при Италии в Монце. На первом круге Пиастри довольно жёстко опередил Норриса.

«Я не видел. Когда ты позади двух «Макларенов», то не знаешь, кто есть кто. Так что не могу сказать, что произошло. Но в любом случае это показывает, что здесь нет друзей, никому нельзя доверять», — приводит слова Сайнса Marca.

Напомним, победителем Гран-при Италии стал Шарль Леклер, представляющий «Феррари». Оскар Пиастри был вторым, а Ландо Норрис – третьим. Лидер чемпионата мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал шестой результат.

Ранее известный журналист Формулы-1 Уилл Бакстон предположил, почему «Макларен» дал Пиастри и Норрису бороться на Гран-при Италии.