«Гонка была подобна подбрасыванию монетки». Карлос Сайнс высказался о Гран-при Италии

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался об итогах Гран-при Италии в Монце, где его напарник по команде Шарль Леклер одержал победу.

«Было приятно за этим наблюдать. В то же время это Монца, а это очень необычная трасса. Нам придётся подождать, прежде чем сделать выводы, действительно ли эти обновления сработали и мы будем бороться за победы с этого момента или вернёмся к тому, что было раньше. Честно говоря, пока я не уверен. Я думаю, следующая «нормальная» трасса — это Остин. Конечно, впереди будут очень специфические, например, в Баку. Остин больше похож на обычную гоночную трассу, и это покажет нам, насколько хороша машина.

Жаль, что я не смог подняться на подиум. В то же время я чувствую, что гонка была подобна подбрасыванию монетки. После первого пит-стопа мы упустили шанс на подиум. Но, честно говоря, я очень рад видеть, что команда одержала победу в этот уикенд. Жаль, что я не был на подиуме вместе с Шарлем. Но думаю, что он заслужил это больше, чем кто-либо другой», — приводит слова Сайнса Marca.