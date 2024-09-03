Представлен самый быстрый серийный Aston Martin. Его V12 мощнее, чем у новой Ferrari

Компания Aston Martin представила обновлённую модель Vanquish с самым мощным двигателем V12 в истории британской марки.

Aston Martin Vanquish Фото: Aston Martin

Под капотом у Vanquish 5,2-литровый твин-турбо двигатель V12 мощностью 835 лошадиных сил. Для сравнения, у представленной в мае Ferrari 12Cilindri, оснащённой атмосферным 6,5-литровым двигателем V12, 830 сил.

Aston Martin Vanquish Фото: Aston Martin

Отмечается также, что двигатель автомобиля обладает системой Boost Reserve, позволяющей ускорить отклик мотора. Силовая установка комплектуется 8-скоростной автоматической трансмиссией.

Aston Martin Vanquish Фото: Aston Martin

В создании машины также участвовала Valvoline — разработанные ею масла основаны на опыте работы компании с командой Aston Martin в Формуле-1.

Aston Martin Vanquish Фото: Aston Martin

Максимальная скорость автомобиля — 345 км/ч. Vanquish, подчёркивается в пресс-релизе Aston Martin, стал самой быстрой серийной машиной марки. Производство новинки при этом будет ограничено — менее тысячи экземпляров в год.

Интерьер Aston Martin Vanquish Фото: Aston Martin

Ранее в Aston Martin представили суперкар Valiant, созданный при участии Фернандо Алонсо.