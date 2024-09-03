Перес — о Ферстаппене: я был в той же ситуации, теперь он столкнулся с похожими проблемами

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о сложном периоде, в котором оказалась его команда. На недавнем Гран-при Италии Перес показал восьмой результат. Лидер чемпионата и товарищ Серхио по команде Макс Ферстаппен был шестым. Победителем стал монегаск Шарль Леклер из «Феррари».

«Из-за проблем с машиной я был в той же ситуации на протяжении последних 8 из 10 гонок, но теперь Макс внезапно столкнулся с похожими проблемами», — сказал Перес на пресс-конференции после Гран-при Италии.

Ферстаппен продолжает лидировать в общем зачёте пилотов. В настоящий момент в его активе 303 очка.

Ранее Перес высказался об итогах гонки Гран-при Италии в Монце, рассказав, с каким проблемами он столкнулся.

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