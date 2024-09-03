Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту — 2024

31 августа и 1 сентября на автодроме «Игора Драйв» прошёл четвёртый этап Igora Drive Drift Challenge сезона-2024. Впервые в истории серии дрифтеры сражались на шоссейно-кольцевой трассе.

Кубок Санкт-Петербурга по дрифту Igora Drive Drift Challenge – это топовые спортивные соревнования, неповторимая атмосфера захватывающих гонок и одно из самых ярких событий сезона, которое поклонники дрифта всегда ждут с большим предвкушением.

Фото: пресс-служба «Игора Драйв»

В первый день, 31 августа, в рамках квалификации за путёвку в топ-32 боролись 55 пилотов. Настоящим вызовом для них стал главный трек «Игора Драйв», на котором дрифтеры соревновались впервые в истории серии.

Дополнительным испытанием стала петербургская погода: за несколько минут до старта одиночных заездов началась гроза и шоссейно-кольцевая трасса мгновенно стала мокрой. Пилотам пришлось максимально быстро адаптироваться к новым условиям на треке. Без вылетов на гравийное покрытие и повреждения машин не обошлось! В их числе оказался и Владимир Афанасьев на BMW 325. Однако набранные 72,5 балла позволили ему пройти в топ-32. Лидером квалификации стал Артём Манько на BMW E36 с результатом в 95,5 балла.

В воскресенье во время парных заездов борьба получилась драматичной. Никита Гольбрайх не рассчитал скорость и столкнулся с BMW E92 Антона Мифсуда. В топ-16 в дуэли сошлись Сергей Стилов и Феодор Чевычелов. Во время первого хита между ними чуть не произошло столкновение, но Феодор смог его избежать. Однако он не предотвратил ряд ошибок, и в результате лидер личного зачёта серии вылетел из борьбы. В топ-8 мастерство и яркий дрифт показали Илья Клюкин и Александр Мезенцев. В парной дуэли лучшим оказался чемпион прошлого сезона Мезенцев. Он прошёл в топ-4 и в борьбе за третье место соревновался с чемпионом первого сезона IDDC Сергеем Стиловым.

Фото: пресс-служба «Игора Драйв»

По итогам финального этапа третью строчку турнирной таблицы занял Александр Мезенцев. В решающей дуэли сошлись Артём Лейтис на Nissan Fairlady Z и Алексей Карелин на Toyota Altezza. В острой борьбе за титул победителя четвёртого этапа IDDC сильнейшим оказался Лейтис. В командном зачёте победу одержали KINFOREST TYRE, которые опередили Kinforest Driftteam, а тройку лидеров замкнули «Континент-Пак».

По итогам всего сезона-2024 года Кубок Санкт-Петербурга по дрифту завоевал Александр Мезенцев и стал двукратным чемпионом серии. На второе место поднялся Артём Лейтис. Третье место занял Феодор Чевычелов.

Фото: пресс-служба «Игора Драйв»

В командном зачёте серии в сезоне-2024 победу одержала команда KINFOREST TYRE. Второе место досталось команде SSB MW Kinforest Drift, третье – «Континент-Пак».

Сезон летних дрифт-битв на этом завершён. Новые вызовы и захватывающие гонки в рамках Кубка Санкт-Петербурга по дрифту Igora Drive Drift Challenge пройдут в 2025 году. Окажутся ли они такими же непредсказуемыми, узнаем в будущем сезоне!

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