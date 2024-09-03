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Названа дата, когда Эдриан Ньюи получит право объявить своё новое место работы

Названа дата, когда Эдриан Ньюи получит право объявить своё новое место работы
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Известный конструктор Эдриан Ньюи может объявить о переходе в новую команду уже в эту пятницу, 6 сентября. Об этом информирует Daily Mail. По сведениям источника, специалист присоединится к «Астон Мартин». При этом сообщается, что официальный анонс со стороны британского гоночного коллектива последует, скорее всего, уже на следующей неделе.

Напомним, в настоящий момент Ньюи является сотрудником «Ред Булл», но официально покинет австрийскую команду в следующем сезоне Формулы-1. «Ред Булл» объявил об уходе Эдриана 1 мая. В пресс-релизе австрийского гоночного коллектива сообщалось, что до своего ухода прославленный специалист сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17, который уже в итоге был представлен в середине июля.

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