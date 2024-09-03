Названа причина, по которой Эдриан Ньюи не станет переходить в «Феррари»

Авторитетный конструктор Эдриан Ньюи не присоединится к «Феррари» после ухода из «Ред Булл». Как рассказал один из высокопоставленных источников, знакомый с ситуацией, решение специалиста связано с громким именем команды.

«Для Эдриана всё было достаточно просто, поскольку, если бы он перешёл в «Феррари», он не получил бы признания, потому что у них и так всё хорошо. В то время как в «Астон Мартин» его будут приветствовать как гения, если они будут попадать в финальную часть квалификации», — приводит слова источника Daily Mail.

Эдриан покинет «Ред Булл» по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года.

Ранее сообщалось, когда Ньюи может объявить о переходе в новую команду.

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