Хорнер — о борьбе Норриса и Пиастри: это помогает нам в чемпионате

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о нежелании «Макларена» отдавать приоритет одному из своих пилотов, из-за чего, по мнению многих, британский коллектив лишает себя шансов на титул.
«Я не знаю, что такое «правила папайи», но «Макларен» едва не сошёл в гонке во второй шикане. Если говорить о чемпионате пилотов, это помогло нам.
Подобная ситуация всегда сложна для команды. И в какой-то момент вам придётся сделать ставку. Но сделать это в такой ситуации невозможно», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 303 очка.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 241.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 217.
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 197.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 184.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 164.
7. Серхио Перес («Ред Булл») — 143.
8. Джордж Расселл («Мерседес») — 128.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 50.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 24.