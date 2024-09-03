Хорнер — о борьбе Норриса и Пиастри: это помогает нам в чемпионате

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о нежелании «Макларена» отдавать приоритет одному из своих пилотов, из-за чего, по мнению многих, британский коллектив лишает себя шансов на титул.

«Я не знаю, что такое «правила папайи», но «Макларен» едва не сошёл в гонке во второй шикане. Если говорить о чемпионате пилотов, это помогло нам.

Подобная ситуация всегда сложна для команды. И в какой-то момент вам придётся сделать ставку. Но сделать это в такой ситуации невозможно», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 303 очка.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 241.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 217.

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 197.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 184.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 164.

7. Серхио Перес («Ред Булл») — 143.

8. Джордж Расселл («Мерседес») — 128.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 50.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 24.