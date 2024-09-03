«Можно было 20 очков разом отыграть, вот цена». Попов — о «Макларене» после ГП Италии

Известный комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мнением о выступлении «Макларена» на Гран-при Италии. В начале гонки пилот британской команды Оскар Пиастри обогнал своего напарника Ландо Норриса. Впоследствии Норрис заявлял, что обгон застал его врасплох и мог привести к столкновению. Пиастри же говорил, что не считает свои действия опасными. Пиастри в итоге стал вторым, а Норрис – третьим, а победил Шарль Леклер из «Феррари».

«Что касается «Макларена», то поговорить есть о чём. Командная тактика… её не было просто. Говорили, если в чемпионате потребуется… Я считаю, что потребовалось, потому что у «Ред Булл» нет темпа. «Ред Булл» не набирает даже вторые места.

Все считали, что, если бы Ландо выигрывал каждую гонку, это 25 минус 17 – семь очков, а если ещё лучший круг, то это восемь очков. Но здесь можно было и 20 разом отыграть, а они не отыграли. Потом говорят: Пиастри на второе место не пропустил, поэтому три очка как бы отобрал у Норриса. А я считаю, что больше, потому что, если бы с самого начала они не начали бороться, возможно, Леклер бы и не выиграл. Вот цена на самом деле. И Оскар в итоге не выиграл и был дико расстроен», – сказал Попов на своём канале в YouTube.

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