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Хорнер высказался о Ферстаппене после его шестого места на Гран-при Италии

Хорнер высказался о Ферстаппене после его шестого места на Гран-при Италии
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер похвалил пилота команды Макса Ферстаппена за ответственное отношение к делу, несмотря на сложный период для гоночного коллектива.

«Что меня по-настоящему впечатлило в Максе, так это то, насколько он вовлечён в процесс. Он не паникует. Он продолжает взаимодействовать с инженерами. Он очень чётко объясняет, в чём заключаются проблемы. Он вкладывает в это время и усилия. Он был на связи рано утром в день после гонки. Он был на связи на прошлой неделе и перед следующей гонкой будет тренироваться на симуляторе. Он действительно усердно работает», — приводит слова Хорнера издание GPblog.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Азербайджана, состоится с 13 по 15 сентября.

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