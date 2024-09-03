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«Не доволен никто». Кристиан Хорнер — о положении дел в «Ред Булл»

«Не доволен никто». Кристиан Хорнер — о положении дел в «Ред Булл»
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями относительно нынешней ситуации в команде. В настоящий момент гоночный коллектив из Австрии продолжает лидировать в Кубке конструкторов, однако потерял солидное преимущество, которое у него было ранее. Сейчас на счету «Ред Булл» 446 очков. У идущего вторым «Макларена» 438 баллов.

«Макс проявил зрелость как чемпион мира. Никому не нравится ситуация, в которой мы находимся в данный момент. Никто ею не доволен. Нам нужно очень много работать, чтобы исправить положение дел. Но единственное, что есть у этой команды, — это сила, глубина и такт. Мы вернёмся», — приводит слова Хорнера GPblog.

Ранее Хорнер высказался о Максе Ферстаппене после его шестого места на Гран-при Италии.

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