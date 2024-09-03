Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

ФИА ответила на слухи о возможном использовании чрезмерно гибких крыльев

ФИА ответила на слухи о возможном использовании чрезмерно гибких крыльев
Комментарии

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала ответ на слухи о возможном использовании «Маклареном» и «Мерседесом» передних крыльев, не соответствующих техническому регламенту.

«ФИА неоднократно проверяет передние крылья на каждом ивенте (на соответствие поверхностей и прогибов) в соответствии с техническим регламентом Формулы-1. В настоящий момент все крылья соответствуют правилам 2024 года.

После Гран-при Бельгии ФИА получила дополнительные сведения для оценки динамического поведения с помощью дополнительной видеокамеры, захватывающей части переднего крыла, которые не видны через обязательные камеры. Подобная практика продолжится до Гран-при Сингапура», — говорится в заявлении.

Материалы по теме
Хорнер и Вассёр высказались о возможном использовании командами чрезмерно гибких крыльев
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android