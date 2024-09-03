Багги чемпиона «Дакара» Сергея Карякина отправят на СВО

Знаменитый российский гонщик победитель «Дакара»-2017 в зачёте квадроциклов Сергей Карякин рассказал о предстоящей отправке в зону проведения специальной военной операции (СВО) багги. Ранее её закупило правительство Свердловской области. В настоящий момент она находится в стадии доработки и совершенствования. Спортсмен с командой работает над тем, чтобы сделать её максимально эффективной и надёжной.

«Эта машина полностью прошла ремонт, заменены тормозные диски, колодки, отремонтированы суппорта. Изменено рулевое управление, потому что оно плохо работало. Заменена корзина сцепления. Отремонтирована коробка. Заварен задний дифференциал. Сейчас сзади делается платформа, сверху делается ручка. Всё зашивается панелями. Безусловно, машина будет выглядеть абсолютно иначе. И самое главное – она будет надёжная», — сказал Карякин на своей странице в социальных сетях.