Toyota представила автомобиль в честь 51-летия первой победы в WRC

Компания Toyota представила лимитированное издание хэтчбека GR Yaris — Toyota GR Yaris TGR Italy Limited Edition, которое создано в честь 51-й годовщины первой победы японской марки на этапе чемпионата мира по ралли WRC. Автомобиль будет выпущен тиражом в 51 экземпляр, стоимость каждого из них – € 67,5 тыс.

Toyota GR Yaris TGR Italy Limited Edition Фото: Toyota Italia

Кузов автомобиля получил немного иные пропорции, кроме того, установлены кованые диски с эксклюзивной отделкой Heritage Gold. У машины спортивные шины полуслик Pirelli P Zero Trofeo R. Кроме того, у каждого автомобиля значок с уникальным номером каждого экземпляра.

Раллийная Toyota Corolla 1973 года Фото: Toyota Italia

Ливрея автомобиля отсылает к раскраске Toyota Corolla Coupé Rally Car, на котором канадский экипаж Уолтера Бойса и Дага Вудса выиграл Press-on-Regardless Rally 1973 года и принёс японской марке первую победу в WRC. По итогам того сезона Toyota заняла 10-е место зачёта производителей, а чемпионство уверенно завоевала Alpine Renault.