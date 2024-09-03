Хорнер высказался о шансах «Ред Булл» завоевать Кубок конструкторов и Ферстаппена на титул

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о шансах команды выиграть Кубок конструкторов и одержать победу в зачёте пилотов в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Судя по нынешним показателям, можно сказать, что и там, и там мы находимся под огромным давлением. Сейчас мы были четвёртыми по скорости. Такова реальность. Мы должны изменить ситуацию, если хотим быть уверены, что одержим победу в зачёте пилотов и завоюем Кубок конструкторов», — приводит слова Хорнера GPblog.

В настоящий момент Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 303 очка. У его ближайшего преследователя Ландо Норриса («Макларен») 241 балл. В Кубке конструкторов лидером является «Ред Булл», на счету которого 446 очков. У идущего вторым «Макларена» 438 баллов.

Материалы по теме Хорнер — о борьбе Норриса и Пиастри: это помогает нам в чемпионате

Главные новости дня: