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Два издания назвали сумму будущей зарплаты Эдриана Ньюи в «Астон Мартин»

Два издания назвали сумму будущей зарплаты Эдриана Ньюи в «Астон Мартин»
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Известный конструктор Эдриан Ньюи договорился о контракте с «Астон Мартин». По сведениям сразу двух изданий, Daily Mail и Racingnews365, специалист по условиям соглашения будет получать £ 20 млн в год. О продолжительности контракта не сообщается.

Напомним, Ньюи в настоящий момент является сотрудником «Ред Булл», но покинет австрийскую команду по окончании нынешнего сезона, в первом квартале 2025 года. Ранее сообщалось, что серьёзную заинтересованность в подписании контракта с Ньюи проявляла команда «Феррари». Сообщалось, что «Скудерия» была готова предложить Эдриану должность технического директора или суперконсультанта, чтобы дать ему максимальную свободу действий. Однако стороны не смогли прийти к консенсусу по вопросу распределения полномочий внутри команды.

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