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Глава «Рено» ответил, когда будет принято решение о закрытии моторной программы

Глава «Рено» ответил, когда будет принято решение о закрытии моторной программы
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Глава «Рено» Лука де Мео сообщил, что решение об отказе от собственного производства двигателей Формулы-1 будет принято в течение месяца.

«У нас есть четыре или пять недель, чтобы решить ситуацию. Мы пытаемся понять, как стать более конкурентоспособными, и оцениваем любую возможность. Переход на двигатели «Мерседес» обсуждался, но могу вас заверить, что выбор ещё не сделан.

Если мы проведём финансовый анализ того, сколько будет стоить собственная силовая установка и сколько мы могли бы сэкономить с поставщиком, разница будет ужасающей. И любой, кто смотрит на цифры, поймёт, что существует возможность стать более конкурентоспособными с менее дорогим проектом», — приводит слова де Мео издание Motorsport Italia.

Ранее советник «Альпин» Флавио Бриаторе высказался о возможном отказе «Рено» от своей моторной программы.

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