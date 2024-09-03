Коринна Шумахер в Монце высказала Ваулзу всё в лицо после его слов о Мике

Коринна Шумахер, жена семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, во время Гран-при Италии, находясь в паддоке, высказала недовольство в адрес руководителя «Уильямса» Джеймса Ваулза после его слов о её сыне Мике. Об этом информирует Motor Sport Magazine.

Напомним, ранее Ваулз рассказал, почему команда остановила свой выбор на Франко Колапинто, а не на Мике. Аргентинец будет представлять «Уильямс» до конца этого сезона вместо американца Логана Сарджента. При этом Джеймс отметил, что вариант с Миком был бы хорошим, но самого гонщика он не считает особенным.

Позже Ваулз прояснил, что имел в виду, когда сказал, что Мик не является особенным. Кроме того, руководитель «Уильямса» извинился перед пилотом.

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